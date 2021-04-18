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Не 6,99: «Нафтогаз»
оприлюднив річний тариф на газ

Не 6,99: «Нафтогаз» оприлюднив річний тариф на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 09:24

Не 6,99: «Нафтогаз» оприлюднив річний тариф на газ

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оприлюднила фіксований річний тариф на газ.

Дивися повний текст Не 6,99: «Нафтогаз» оприлюднив річний тариф на газ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 09:24

крутяк! ЗЕ МОЛОДЦЫ!!! Это перамога!!!
kostyanych1984
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