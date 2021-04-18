Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оприлюднила фіксований річний тариф на газ.
Дивися повний текст Не 6,99: «Нафтогаз» оприлюднив річний тариф на газ.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 09:24
Не 6,99: «Нафтогаз» оприлюднив річний тариф на газ
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Дивися повний текст Не 6,99: «Нафтогаз» оприлюднив річний тариф на газ.
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