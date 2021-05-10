Правила нарахування субсидій змінили

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Или правильней наоборот: государство это ОСББ масштабами со страну. Я уже давно использую это метафору.
метафорить то мона как заблагорассудится но жильцы подъезда (64 квартир) сами, даж без ОСББ и ЖЭКа спокойно могут скинуться кто-скока может и установить видеонаблюдение и сделать ремонт входной группы, заменить почтовые ящики. Нужен организатор, который готов ну хотя бы пару раз нашару все это провернуть, только из-за того, шо ему... за подъезд обидно Зато после этого жильцы згуртувалися, чужих в подъезд не пускают, нариков по ночам гоняют, участкового привлекли. И без всяких бабулек-консьержек, чиста вседоступное ВайФай-видеонаблюдение. И похоже ОСББ таки создадут, вернее присоединяться к.. паре подъездов другого дома
Amethyst написав:но жильцы подъезда (64 квартир) сами, даж без ОСББ и ЖЭКа спокойно могут скинуться кто-скока может
Ты вообще ничего не понял.
ОСББ это установленная законом форма управления домом. Это не значит что жителям запрещается управлять домом как-то иначе, без организации ОСББ. До появления ОСББ ведь тоже люди как-то управляли своими домами, ведь живут люди не только в многоэтажках и даже дом на два хозяина требует совместных усилий. Могу ещё классика вспомнить и его Калабуховский дом.
Метафора не о конкретном названии, а о том что когда люди объеденяются для решения совместных задач они огранизуют прообраз государства.
Даже когда договариваются поехать на шашлык:
платят налоги тому кто повезёт, чтоб он заправил машину,
платят налоги тому кто купит мяса,
а потом едят бесплатный шашлык и пьют бесплатную водку - что почти как государственная бесплатная медицина, и часто бывает так что скидываются все поровну, а водки больше выпиет кто-то один
шашлык готовится опять же кем-то одним, причем в этом случае работа по приготовлению обычно бесплатная и это можно сравнить с исполнением мужского долга перед родиной в армии
В ОСББ просто всё это держится не на договорёрнностях и здравом смысле, а явно прописано в законах: как создаётся ОСББ, как принимает решения. Хотя по факту это тот же шашлых но в размерах 100-200 квартир.