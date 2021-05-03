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НПФ и СКЖ имеют налоговые льготы
в размере 18% от годовых вз

НПФ и СКЖ имеют налоговые льготы в размере 18% от годовых вз
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:28

НПФ и СКЖ имеют налоговые льготы в размере 18% от годовых вз

Важно ли вносить ежемесячно (например, 1500 грн), чтобы получить льготу 18% ? Или можно раз в год общей суммой, скажем,18 000 грн ?
Vitaliy S
 
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