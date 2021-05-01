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Renault обмежить максимальну швидкість своїх авто до 180...
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Французька автомобілебудівна корпорація Renault обмежить максимальну швидкість всіх своїх моделей до 180 км/год. Генеральний директор групи Лука де Мео заявив, що ліміт буде введений з 2022 року, передає Motor1. Виняток компанія зробить тільки для спорткарів Alpine, обмеження їх не торкнуться.
Дивися повний текст Renault обмежить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:15
А действительно, зачем городскому автомобилю скорость выше 120 км/ч?
Если он ездит по городу, ему и 90 км/ч хватит с головой!
Ведь даже в пригороде-межгороде больше 90 нельзя ехать.
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