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Вибір банку для ФОП

Вибір банку для ФОП
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:43

Вибір банку для ФОП

Добрий день всім!
Планую зареєструватись як фізична особа-підприємець (IV група).
Порекомедуйте, в якому банку краще відкривати рвхунок?
Умови: можливість знімати кошти готівкою зв свого рахункута готівкоюпоповнювати (або з мінімальним комісіями).
Російськи банки не розглядаю.
Не хотілось би також зв'язуватися з Приватом та Монобанком.
Наперед вдячний за поради
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:05

asteriks

в моно банку ФОП під повний 0 по комісіях
http://prntscr.com/12hm20c
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:56

Город?

Может ты в каком-нибудь Чугуеве живёшь, а там далеко не все банки представлены.

Ну и даже если ты в живёшь в пупе земли то есть какие-то банки рядом: ты ж не будешь ездить через пол города за наличкой?

Логичней было бы сделать предварительную работу самому, а потом просить совета по списку кандидатов если не определился с выбором. Предложу я тебе к примеру Конкорд где обслуживание счёта 0 грн. в месяц, а окажется что отделения банка нет даже в твоём областном центре или тебе просто не удобно ехать на Владимирскую с Троещины или ПОХ-а.

Опять же какие операции будут превалировать. В том же Конкорде если операций много то комиссия за них легко перебьёт стандартные 50-100 гривен абонплаты за счёт в других банках. С другой стороны если операции на большие суммы то фиксированная сумма комиссии лучше чем процентная.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 05 тра, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:06

  greenozon написав:asteriks

в моно банку ФОП під повний 0 по комісіях
http://prntscr.com/12hm20c

Человек же написал что его интересует снятие наличных и что его не интересует Монобанк. Как в Моно снимать наличные со счёта ФОП? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:07

  vitaliy_berdinskikh написав:Человек же написал что его интересует снятие наличных

Вот эту парадигму и надо менять, в первую очередь
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:asteriks

в моно банку ФОП під повний 0 по комісіях
http://prntscr.com/12hm20c

Человек же написал что его интересует снятие наличных и что его не интересует Монобанк. Как в Моно снимать наличные со счёта ФОП? :mrgreen:

Переводиш на чорну карту. Для тих у кого є фоп - можна знімати без відсотків до 50к грн. з чорної картки.
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:53

Re: Вибір банку для ФОП

  vossmy написав:Для тих у кого є фоп - можна знімати без відсотків до 50к грн. з чорної картки.

Ох. Ну ты даешь. Будто вопрос в том как вывести деньги со счёта на счёт физлица.

А где кассы монобанка? Или хотя бы банкоматы? Сколько ты будешь стоять под банкоматом чтобы получить те 50 тысяч?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vossmy написав:Для тих у кого є фоп - можна знімати без відсотків до 50к грн. з чорної картки.

Ох. Ну ты даешь. Будто вопрос в том как вывести деньги со счёта на счёт физлица.

А где кассы монобанка? Или хотя бы банкоматы? Сколько ты будешь стоять под банкоматом чтобы получить те 50 тысяч?

Треба дочекатись де автор проживає.
В Києві банкоматів Універсал Банк - багато, зняття без комісії. Якщо банкомат завантажений 500грн купюрами то це максимум 5 хвилин - два рази по 20к + 1 раз 10к
vossmy
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