Президент підписав закон 1060-IX.
Дивися повний текст Українців автоматично переведуть на нові договори ЖКП.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 13:20
Українців автоматично переведуть на нові договори ЖКП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців автоматично переведуть на нові договори ЖКП.
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:21
Борьба с олигархами и монополистами во все красе. Сволочи. Все свои расходы, воровство и безалаберность вешаем на потребителя.
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