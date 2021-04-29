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Українців автоматично
переведуть на нові договори ЖКП

Українців автоматично переведуть на нові договори ЖКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:20

Українців автоматично переведуть на нові договори ЖКП

Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав закон 1060-IX.

Дивися повний текст Українців автоматично переведуть на нові договори ЖКП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:21

Борьба с олигархами и монополистами во все красе. Сволочи. Все свои расходы, воровство и безалаберность вешаем на потребителя.
vadymivashchenko78
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