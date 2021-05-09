Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Додано: Чет 06 тра, 2021 19:26

Amethyst написав: vitaliy_berdinskikh написав: Amethyst написав: Падлы

https://subsidii.mlsp.gov.ua/notice/ Падлы

Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра? Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра?

Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы

По идее эту проблему можно было бы решить в иной способ. Но для этого надо чтобы работала судебная система, а госчиновники регулярно обращались с исками в суд.Тогда начисление субсидий можно было бы проверять постфактум, по данным налоговой хотя бы как предлагал человек выше. И если вдру выясняется что были доходы которые человек не указал при оформлении субсидий - он бы не только возвращал сумму субсидий но и платил штраф.Но это не работает.И не только с субсидиями, взять ту же коммуналку когда люди годами накаплаивают долги, коммуналщики отключают дома но не идут в суд.