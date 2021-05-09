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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 19:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:Падлы :mrgreen:
https://subsidii.mlsp.gov.ua/notice/

Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра? :mrgreen:

Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 19:26

  Amethyst написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:Падлы :mrgreen:
https://subsidii.mlsp.gov.ua/notice/

Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра? :mrgreen:

Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы :mrgreen:

По идее эту проблему можно было бы решить в иной способ. Но для этого надо чтобы работала судебная система, а госчиновники регулярно обращались с исками в суд.

Тогда начисление субсидий можно было бы проверять постфактум, по данным налоговой хотя бы как предлагал человек выше. И если вдру выясняется что были доходы которые человек не указал при оформлении субсидий - он бы не только возвращал сумму субсидий но и платил штраф.

Но это не работает.

И не только с субсидиями, взять ту же коммуналку когда люди годами накаплаивают долги, коммуналщики отключают дома но не идут в суд.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 09:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Шо, оказывается можно было не ехать 40 км до райцентра? :mrgreen:

Ну я тёщу так оформил год назад... А теперь покращилы :mrgreen:

По идее эту проблему можно было бы решить в иной способ. Но для этого надо чтобы работала судебная система, а госчиновники регулярно обращались с исками в суд.

...

И не только с субсидиями, взять ту же коммуналку когда люди годами накаплаивают долги, коммуналщики отключают дома но не идут в суд.

Там закон "подыбильному" написан: хату можно на аукцион отправить только при долге в 20+ минимальных ЗП. А если неплательщик -- "официальный голодранец" без работы и иного имущества -- с него ничего другого не возьмешь.
Проблему частично пытаются решить вот теми автосписаниями/автоблокировками, но не факт, что оно толком сработает.

А дома отключают потому, что в хрущах да прочем совко-фонде одну квартиру фиг от чего отключишь :) Была одно фремя тема с затычками на канализацию, но что-то заглохла :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:39

https://subsidii.mlsp.gov.ua/notice/

"... сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії" ... припинив свою роботу на прийом документів. "

Что, все уже? Диджитализация завершилась ударными темпами. Айда все по очередям стоять.
J0va
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:56

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.

А декларацію про доходи і витрати в Податкову подавати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:05

  Квесторе_поверніться написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові, опублікованій на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових субсидій подавати декларацію про доходи та витрати.

А декларацію про доходи і витрати в Податкову подавати?

Нее, тут другая форма дек-и -- на 2 стр. Просто это очередной развод от Неньки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:13

  _hunter написав:...
Там закон "подыбильному" написан: хату можно на аукцион отправить только при долге в 20+ минимальных ЗП. А если неплательщик -- "официальный голодранец" без работы и иного имущества -- с него ничего другого не возьмешь.
Проблему частично пытаются решить вот теми автосписаниями/автоблокировками, но не факт, что оно толком сработает.

сколько прикормленных "провдолюбов" паплодилось
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:27

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Це просто якийсь жах
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:49

  Investor_K написав:Це просто якийсь жах

Реальная дурость, т.е. грошей нема и в попу клюнул жареный петух.
Эт капец такую чушь видеть от Кабмина :evil: :evil:

Када тока все начисналось, я успел даж себе оформить лехтронную субсидию, в Собесе ЖЭКа тада просто прозрели от моей наглости.
Через полгода всей стране подняли з/п и типа почти всем вдрух стало хватать на 15% на коммуналку и отменили лехтронное оформление по Киеву, кажись типа в Днепре от Гороха еще фуручило Ого шоли.
Еще через полгода придумали, ввести типаДекларации и заставили бабушек писать скока пучков петрушки они продали в прошлом году и нет ли у них машины 5-летней давности -- вдрух внучок зарегил :mrgreen:
И наконец в этом году не знают как проверить скока депо есть у субсиданта, но все бланки, все лехтронные ресурсы позакрывали и вернули очереди в Собесе.

Ка-з-лы, которые ненавидят свой народ, унижая его попрошайничеством!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:59

  Прораб написав:
  _hunter написав:...
Там закон "подыбильному" написан: хату можно на аукцион отправить только при долге в 20+ минимальных ЗП. А если неплательщик -- "официальный голодранец" без работы и иного имущества -- с него ничего другого не возьмешь.
Проблему частично пытаются решить вот теми автосписаниями/автоблокировками, но не факт, что оно толком сработает.

сколько прикормленных "провдолюбов" паплодилось

О! -- "фабрики -- крестьянам, земли -- рабочим, комуналку -- нахаляву" подтянулись...
_hunter
 
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