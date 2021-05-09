Так не унижайтесь - зарабатывайте себе на жизнь сами.
Почему я должен оплачивать твою коммуналку? То что ты мало заработал и мало накопил - это не моя проблема.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 14:03
Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
Додано: Сер 12 тра, 2021 15:10
Речь не про меня.
Есть реально одинокие бабули, которые получают 2600, живут в квартире 16м (не 36.5м по соцнорме) и платят 500/1000 коммуналки. И в свои 70 лет уже просто не могут заполнить декларацию. Шо Собес не видит их дохода, не может автоматом им начислить субсидию 110/610, эт нормально?
Мне кажется, шо это типичное жлобство!
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