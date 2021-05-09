Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Додано: Сер 12 тра, 2021 16:52

Дети есть, они могут.

Знаете, коллега, вот я - никаких субсидий не получал и мои родители - не получали и пенсия была мизерная, хотя отец - "ветеран труда" и лечил родителей за свои и декретных жена не получала и выплаты на детей - копейки были, менее 100 баксов!При этом, налоги по бизнесу - "снимали" в полном объёме!Далее, школа, в которой - учат реально дебилов, если не заниматься самому и не нанимать репетиторов! И так далее.Я вот посмотрел на свою жизнь и задал Вопрос: Что делает для меня Государство?Ответ - не увидел. Ну, кроме как "слило Крым москалям", устроило тотальную украинизацию(я не против, просто - когда я перехожу на украинский и пытаюсь узнать, как звучат Законы Ньютона у "псевдопатриотов", оказывается - они их не могут "выговорить" и не имеют представления, что такое "похiдна та первiсна" в математике!Сообщение - удалят, не сомневаюсь, но - это Мрак, ребята!Я не жду от Власти пенсию! Не жду помощи!Я не вижу развития науки, медицины, образования!Нет наукоёмких производств, где бы требовались специалисты!Никаких Субсидий - действительно не нужно!Нужна НОРМАЛЬНАЯ коммуналка, а не "лондонская"!Нужны нормальные Пенсии, независимо от стажа и годов выхода на пенсии!Нужны нормальные Стандарты жизни, хотя бы на уровне Прибалтики, хотя Украина - на голову выше по потенциалу(а была на порядок)!Какого ... какие-то "колгоспники-бувшi коммуняки", дорвавшись до Власти, решили что украинцы - могут только работать на польского пана или умирать в войне с москалями?Они по себе судят, видимо.Ну почему во власть, всегда пролазят Шариковы и Швондеры, разные "коммисары, большевики, эссеры" и пр. дегенераты?Простите за резкость, но я не лох и вот то, как меня "выживали" все эти годы, прекрасно помню.Что касается "платить за себя и того парня".Выход прост! Чтобы меньше платить, нужно Официально - меньше квадратных метров иметь.Чтобы меньше налогов платить, нужно меньше официально работать!Если Государству нужны "колгоспники", то пусть они ему и ВВП делают, а мы... закрываемся и уезжаем "собирать ягоды" туда, где нас оценят!Как к нам, так и мы к ним.Точка.