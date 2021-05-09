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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:03

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Amethyst написав:Ка-з-лы, которые ненавидят свой народ, унижая его попрошайничеством!

Так не унижайтесь - зарабатывайте себе на жизнь сами.
Почему я должен оплачивать твою коммуналку? То что ты мало заработал и мало накопил - это не моя проблема.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:Ка-з-лы, которые ненавидят свой народ, унижая его попрошайничеством!

Так не унижайтесь - зарабатывайте себе на жизнь сами.
Почему я должен оплачивать твою коммуналку? То что ты мало заработал и мало накопил - это не моя проблема.

Речь не про меня.
Есть реально одинокие бабули, которые получают 2600, живут в квартире 16м (не 36.5м по соцнорме) и платят 500/1000 коммуналки. И в свои 70 лет уже просто не могут заполнить декларацию. Шо Собес не видит их дохода, не может автоматом им начислить субсидию 110/610, эт нормально?
Мне кажется, шо это типичное жлобство!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:56

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Amethyst написав:И в свои 70 лет уже просто не могут заполнить декларацию.
Дети есть, они могут.
  Amethyst написав:Шо Собес не видит их дохода
Странный вопрос. Конечно нет.

Его даже налоговая не видит ровно до той поры пока сама бабуля не подаст декларацию о своих доходах за прошлый год. Это уже обсуждалось в одной из нытье-тем про субсидии.
  Amethyst написав:не может автоматом им начислить субсидию 110/610
Ты готов автоматом платить субсидию например Кучме или Януковичу? Ведь у них, да и не только у них, вполне может быть жильё в виде многоэтажного особняка оплата коммуналки которого перекрывает 15% их пенсии
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:58

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Amethyst написав:Речь не про меня.

Ты получаешь субсидию. Так что про тебя тоже речь.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:21

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Тут по соседству новость про то что простые украинцы получили субсидию на жильё, даже без проверки депозитов.

Приглашаю всех в тему Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за... - можете порадоваться за людей.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:26

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  vitaliy_berdinskikh написав:Его даже налоговая не видит ровно до той поры пока сама бабуля не подаст декларацию о своих доходах за прошлый год. Это уже обсуждалось в одной из нытье-тем про субсидии.

Выплату з/п и пенсий налоговая видит, и Собес видел 2 г назад!
Просто для отвода глаз Собес захотел ТИПАуведеть и др. доход граждан, особенно после 70 лет -- торговля на базаре укропом, покупку авто до 5 лет, турпоезку от 50К. Однако достаточно поставить в этих графах прочерки и никто ничего не проверит. Но поставить эти прочерки ОДИНОКАЯ бабуля не может, она даж не знает куда и скока идти, ну и не получит субсидию. А пионэров-Тимуровцев ща нема, ну може Красный Крест поможет.
Ну не идиоты?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:31

  Amethyst написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Его даже налоговая не видит ровно до той поры пока сама бабуля не подаст декларацию о своих доходах за прошлый год. Это уже обсуждалось в одной из нытье-тем про субсидии.

... ОДИНОКАЯ бабуля не может, она даж не знает куда и скока идти, ну и не получит субсидию. А пионэров-Тимуровцев ща нема, ну може Красный Крест поможет.
Ну не идиоты?!

Зато "ОДИНОКАЯ бабуля" (tm) вполне может заключить договор пожизненного содержания и вообще не париться ни субсидиями ни комуналками :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:35

  _hunter написав:
  Amethyst написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Его даже налоговая не видит ровно до той поры пока сама бабуля не подаст декларацию о своих доходах за прошлый год. Это уже обсуждалось в одной из нытье-тем про субсидии.

... ОДИНОКАЯ бабуля не может, она даж не знает куда и скока идти, ну и не получит субсидию. А пионэров-Тимуровцев ща нема, ну може Красный Крест поможет.
Ну не идиоты?!

Зато "ОДИНОКАЯ бабуля" (tm) вполне может заключить договор пожизненного содержания и вообще не париться ни субсидиями ни комуналками :lol:

Такой договор нуна было заключать в 60..65 лет, в здравом уме и твердой памяти. Но думаю, их полюбэ за 2..3 мес свели бы в могилу. :mrgreen:

Предок должен жить в родной семье. Берегите своих стариков!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:52

Дети есть, они могут.


Знаете, коллега, вот я - никаких субсидий не получал и мои родители - не получали и пенсия была мизерная, хотя отец - "ветеран труда" и лечил родителей за свои и декретных жена не получала и выплаты на детей - копейки были, менее 100 баксов!
При этом, налоги по бизнесу - "снимали" в полном объёме!
Далее, школа, в которой - учат реально дебилов, если не заниматься самому и не нанимать репетиторов! И так далее.

Я вот посмотрел на свою жизнь и задал Вопрос: Что делает для меня Государство?
Ответ - не увидел. Ну, кроме как "слило Крым москалям", устроило тотальную украинизацию(я не против, просто - когда я перехожу на украинский и пытаюсь узнать, как звучат Законы Ньютона у "псевдопатриотов", оказывается - они их не могут "выговорить" и не имеют представления, что такое "похiдна та первiсна" в математике!

Сообщение - удалят, не сомневаюсь, но - это Мрак, ребята!

Я не жду от Власти пенсию! Не жду помощи!
Я не вижу развития науки, медицины, образования!
Нет наукоёмких производств, где бы требовались специалисты!

Никаких Субсидий - действительно не нужно!
Нужна НОРМАЛЬНАЯ коммуналка, а не "лондонская"!
Нужны нормальные Пенсии, независимо от стажа и годов выхода на пенсии!
Нужны нормальные Стандарты жизни, хотя бы на уровне Прибалтики, хотя Украина - на голову выше по потенциалу(а была на порядок)!

Какого ... какие-то "колгоспники-бувшi коммуняки", дорвавшись до Власти, решили что украинцы - могут только работать на польского пана или умирать в войне с москалями?
Они по себе судят, видимо.

Ну почему во власть, всегда пролазят Шариковы и Швондеры, разные "коммисары, большевики, эссеры" и пр. дегенераты?

Простите за резкость, но я не лох и вот то, как меня "выживали" все эти годы, прекрасно помню.

Что касается "платить за себя и того парня".
Выход прост! Чтобы меньше платить, нужно Официально - меньше квадратных метров иметь.
Чтобы меньше налогов платить, нужно меньше официально работать!
Если Государству нужны "колгоспники", то пусть они ему и ВВП делают, а мы... закрываемся и уезжаем "собирать ягоды" туда, где нас оценят!

Как к нам, так и мы к ним.
Точка.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:55

Amethyst Предок должен жить в родной семье. Берегите своих стариков!

Жестко Плюсую!
Да, мы в ответе за наших Родных!
Как за стариков, так и за потомков!
Ведь НИКОМУ, на самом деле, мы не нужны, как и они!
Если все украинцы помрут, "олигархи" завезут афроамериканцев! Им всё равно, кто будет на полях пахать и в шахтах.
Это самое главное, что я понял.
Украина - страна Олигархата а не украицев.
У нас Титульная Нация - "Олигарх"!
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