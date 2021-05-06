Згідно з новим прогнозом криптовалютної платформи Ecoinometrics, до четвертого кварталу 2021-го курс Bitcoin повинен скласти майже $300 тис.
Дивися повний текст Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз Ecoinometrics.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:30
Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз...
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Дивися повний текст Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз Ecoinometrics.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:30
Врут, специально врут, что бы народ не тарился, правда в том что цена битка будет за миллион к концу года.
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