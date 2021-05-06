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Курс Bitcoin зросте в рази до
кінця 2021 року — прогноз...

Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:30

Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим прогнозом криптовалютної платформи Ecoinometrics, до четвертого кварталу 2021-го курс Bitcoin повинен скласти майже $300 тис.

Дивися повний текст Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз Ecoinometrics.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:30

Врут, специально врут, что бы народ не тарился, правда в том что цена битка будет за миллион к концу года.
alex_dvornichenko
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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