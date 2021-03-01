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Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.
Дивися повний текст Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років
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R2
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:15
Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
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evgenijspasibo28
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:50
evgenijspasibo28 написав:
Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
#наркоманштоле??? -- женщина платить не переставала, в отличии от.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:46
evgenijspasibo28 написав:
Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
Ну да, 14 лет где-то это "горе" бродило и ничего не делало. А тут всего лишь пришлось выплатить небольшое пособие. Женщина за эти 14 лет кучу сил и нервов потратила, не считая денег, пока этот "тормоз" расслаблялся.
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LOKY
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 15:43
А вариант когда мужчина много работает и много получает. Платит большие алименты, а жена не работает и вольготно живет на эти деньги. Такое тоже бывает?
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shokodko2017
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:31
shokodko2017 написав:
А вариант когда мужчина много работает и много получает. Платит большие алименты, а жена не работает и вольготно живет на эти деньги. Такое тоже бывает?
Как угодно бывает. Например когда женщина много работает и много получает. Никаких алиментов не платит, а муж не работает и вольготно живет на эти деньги. Такое тоже бывает.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:44
LOKY написав: evgenijspasibo28 написав:
Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
Ну да, 14 лет где-то это "горе" бродило и ничего не делало. А тут всего лишь пришлось выплатить небольшое пособие. Женщина за эти 14 лет кучу сил и нервов потратила, не считая денег, пока этот "тормоз" расслаблялся.
тоже думаю, что она все полученные деньги потратит именно на ребёнка
а ещё интересно, кто выгодополучатель штрафа? тоже ребёнок?
(как бы сумма штрафа тоже не маленькая и хочется чтобы всё шло дитю)
Но больше всего интересует где будет жить отец?
И кто ему будет платить потом алименты?
а так вроде правильное решение)
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uaprofi
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:09
uaprofi написав: LOKY написав: evgenijspasibo28 написав:
Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
Ну да, 14 лет где-то это "горе" бродило и ничего не делало. А тут всего лишь пришлось выплатить небольшое пособие. Женщина за эти 14 лет кучу сил и нервов потратила, не считая денег, пока этот "тормоз" расслаблялся.
...
Но больше всего интересует где будет жить отец?
И кто ему будет платить потом алименты?
...
А где Лев Николаевич будет жить? -- И кто ему будет платить потом алименты?
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