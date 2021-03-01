RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Боржника з аліментів змусили
заплатити борг за 14 років

Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:15

Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.

Дивися повний текст Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93658
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:15

Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
evgenijspasibo28
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:50

  evgenijspasibo28 написав:Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))

#наркоманштоле??? -- женщина платить не переставала, в отличии от.
_hunter
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:46

  evgenijspasibo28 написав:Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))

Ну да, 14 лет где-то это "горе" бродило и ничего не делало. А тут всего лишь пришлось выплатить небольшое пособие. Женщина за эти 14 лет кучу сил и нервов потратила, не считая денег, пока этот "тормоз" расслаблялся.
LOKY
 
Повідомлень: 928
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 15:43

А вариант когда мужчина много работает и много получает. Платит большие алименты, а жена не работает и вольготно живет на эти деньги. Такое тоже бывает?
shokodko2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:31

  shokodko2017 написав:А вариант когда мужчина много работает и много получает. Платит большие алименты, а жена не работает и вольготно живет на эти деньги. Такое тоже бывает?

Как угодно бывает. Например когда женщина много работает и много получает. Никаких алиментов не платит, а муж не работает и вольготно живет на эти деньги. Такое тоже бывает.
_hunter
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:44

  LOKY написав:
  evgenijspasibo28 написав:Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))

Ну да, 14 лет где-то это "горе" бродило и ничего не делало. А тут всего лишь пришлось выплатить небольшое пособие. Женщина за эти 14 лет кучу сил и нервов потратила, не считая денег, пока этот "тормоз" расслаблялся.


тоже думаю, что она все полученные деньги потратит именно на ребёнка
а ещё интересно, кто выгодополучатель штрафа? тоже ребёнок?
(как бы сумма штрафа тоже не маленькая и хочется чтобы всё шло дитю)

Но больше всего интересует где будет жить отец?
И кто ему будет платить потом алименты?

а так вроде правильное решение)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 21.04.11
Подякував: 672 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:09

  uaprofi написав:
  LOKY написав:
  evgenijspasibo28 написав:Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))

Ну да, 14 лет где-то это "горе" бродило и ничего не делало. А тут всего лишь пришлось выплатить небольшое пособие. Женщина за эти 14 лет кучу сил и нервов потратила, не считая денег, пока этот "тормоз" расслаблялся.

...
Но больше всего интересует где будет жить отец?
И кто ему будет платить потом алименты?
...

А где Лев Николаевич будет жить? -- И кто ему будет платить потом алименты? :?: :!: :?:
_hunter
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахраї зі «служби безпеки» monobank змусили жінку... 1, 2
R2 » Пон 01 бер, 2021 22:56
11 1131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 09:13
alyonalips616
Боржник виплатив борг з аліментів із-за кордону
R2 » П'ят 16 кві, 2021 08:07
1 210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 11:32
PUnder
Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без...
R2 » П'ят 09 кві, 2021 21:33
3 451
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 20:37
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.