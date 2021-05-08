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Чи зобов'яжуть українців нести
готівку в банки і які...

Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:36

Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроекти.

Дивися повний текст Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які податки пропонують платити.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:47

Интересно, "слуги народа" хотя свои ежемесячные "конверты" понесут в банки? )
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Модератори: Ірина_, Модератор

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