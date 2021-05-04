Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...

Додано: Нед 09 тра, 2021 20:23

Фейкоканал 24 пишет написав: Так, кожен українець зможе подати повну інформацію про свої статки, нерухомість, земельні ділянки, авто тощо.

Фейкоканал 24 пишет написав: Отже, звітувати доведеться і підприємцям, які приховували частину своїх доходів, і найманим працівникам, які отримують зарплату в конвертах, і тим, хто виїжджає на заробітки за кордон, і тим, хто працює на фрілансі.

Не сможет, так как декларацию для налоговой амнистии можно заполнить только на те украинцы у которых есть активы которые приобретены за счёт доходов с которых не уплачены налоги.Чтобы каждый украинец мог подать такую декларацию надо чтобы у него было таких черных активов минимум на 400 тыс. гривен. А большинство не то что 400 тысяч не имеют, но и вообще не имеют доходов с которых неуплачены налоги поскольку получают зарплату с которой налоги уплачены без их участия.А те кто работают за зарплату - они по мнению фейкоканала не украинцы. В отличии от перечисленных.Как обычно: новость выглядит как песня чучки - сначала хайповый заговок, потом немного набросов, а в конце опровержение заголовка и набросов