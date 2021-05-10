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В Україні встановлять ще 200
камер автоматичної фіксації...

В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42

В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ має намір встановити 200 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в 2021 році.

Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42

Вот если б за неправильную парковку автоматом штрафовали... эх мечты.
dimonquad
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:46

Еще б дороги отремонтировать.
Shall
 
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