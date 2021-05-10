Міністерство внутрішніх справ має намір встановити 200 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в 2021 році.
Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
Вот если б за неправильную парковку автоматом штрафовали... эх мечты.
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