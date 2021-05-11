Міністерство внутрішніх справ має намір встановити 200 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в 2021 році.
Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
Вот если б за неправильную парковку автоматом штрафовали... эх мечты.
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:38
Смотрим статистику по областям прямо на сайте Национальной Полиции-
1) Киев: -5,9%
2) Киевская область: -37,4%
3) Львовськая: -24,8%
Перемога ?! УРА !!? Не уверен... Смотрим далее..
4) Николаевская: +21,9%
Ой! Как же так, и камеры не помогли?
А что в других областях ?
Вінницька -46,55
Закарпатська -42,86
Чернігівська -39,47
Одеська -30,97
Сумська -28,85
Херсонська -22,92
Івано-Франківська -22,22
Черкаська -21,95
Житомирська -20,00
Запорізька -20,00
Полтавська -11,22
Рівненська -10,87
Чернівецька -10,34
Волинська -9,09
Дніпропетровська -8,78
Харківська -4,51
Кіровоградська -2,70
Донецька 3,95
Луганська 29,41
Хмельницька 66,67
Тернопільська 78,13
Падение кол-ва ДТП почти по всем регионам ! Даже без камер. Может причина в другом ?
Намекаю - на "Кар" начинается, "антин" заканчивается.
PS: интересно, им самим не надоело пургу гнать, которая вообще элементарно проверяется ? или "пипл схавает" ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|