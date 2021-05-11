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В Україні встановлять ще 200
камер автоматичної фіксації...

В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42

В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ має намір встановити 200 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в 2021 році.

Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42

Вот если б за неправильную парковку автоматом штрафовали... эх мечты.
dimonquad
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:46

Еще б дороги отремонтировать.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:38

В этом году количество ДТП с погибшими и травмированными снизилось на 12%, количество погибших — на 17%, травмированных — почти на 15%.
«Задание на этот год — установка еще более 200 таких комплексов по стране»
Він зазначив, що камери вже встановлені в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Смотрим статистику по областям прямо на сайте Национальной Полиции- http://patrol.police.gov.ua/statystyka. Категория только - "ДТП з загиблими та/або травмованими"
1) Киев: -5,9%
2) Киевская область: -37,4%
3) Львовськая: -24,8%
Перемога ?! УРА !!? Не уверен... Смотрим далее..

4) Николаевская: +21,9%
Ой! Как же так, и камеры не помогли?

А что в других областях ?
Вінницька -46,55
Закарпатська -42,86
Чернігівська -39,47
Одеська -30,97
Сумська -28,85
Херсонська -22,92
Івано-Франківська -22,22
Черкаська -21,95
Житомирська -20,00
Запорізька -20,00
Полтавська -11,22
Рівненська -10,87
Чернівецька -10,34
Волинська -9,09
Дніпропетровська -8,78
Харківська -4,51
Кіровоградська -2,70
Донецька 3,95
Луганська 29,41
Хмельницька 66,67
Тернопільська 78,13

Падение кол-ва ДТП почти по всем регионам ! Даже без камер. Может причина в другом ?
Намекаю - на "Кар" начинается, "антин" заканчивается.

PS: интересно, им самим не надоело пургу гнать, которая вообще элементарно проверяется ? или "пипл схавает" ?
LutsMan
 
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