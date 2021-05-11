Міністерство внутрішніх справ має намір встановити 200 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в 2021 році.
Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
Вот если б за неправильную парковку автоматом штрафовали... эх мечты.
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:38
Смотрим статистику по областям прямо на сайте Национальной Полиции-
1) Киев: -5,9%
2) Киевская область: -37,4%
3) Львовськая: -24,8%
Перемога ?! УРА !!? Не уверен... Смотрим далее..
4) Николаевская: +21,9%
Ой! Как же так, и камеры не помогли?
А что в других областях ?
Вінницька -46,55
Закарпатська -42,86
Чернігівська -39,47
Одеська -30,97
Сумська -28,85
Херсонська -22,92
Івано-Франківська -22,22
Черкаська -21,95
Житомирська -20,00
Запорізька -20,00
Полтавська -11,22
Рівненська -10,87
Чернівецька -10,34
Волинська -9,09
Дніпропетровська -8,78
Харківська -4,51
Кіровоградська -2,70
Донецька 3,95
Луганська 29,41
Хмельницька 66,67
Тернопільська 78,13
Падение кол-ва ДТП почти по всем регионам ! Даже без камер. Может причина в другом ?
Намекаю - на "Кар" начинается, "антин" заканчивается.
PS: интересно, им самим не надоело пургу гнать, которая вообще элементарно проверяется ? или "пипл схавает" ?
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:46
Встановіть камери на кожному світофорі і косіть бабло з тих хто перевищує і їде на червоне, а ще на виїздах з Києва, щоб не їхали по узбіччам і не робили нерви дисциплінованим водіям.
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:47
Забирайте за алкашку права разом з автомобілем, а то у нас по приколу сісти за кермо після чарочки і наламати дров.
Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33
200 камер для одного областного города - да, это будет хорошо и это будет работать, а в рамках аж всей страны - это ни о чем.... Это не темпы. Для страны надо хотя бы такое в каждом областном центре, плюс столько же на небольшие города каждой области - итого цифру надо умножить на 50 т.е. 10000 камер - это уже будет хорошо. А пока - ни о чем...
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:12
Re: В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації
Ты куда глядел?
В той колонке где у Николаевской 21,9, у Киева 13,3, у Киевской области 41,4 и там далее.
Но если посмотреть в колонку "погибло" то цифры другие:
Киев -24,1
Киевская область -60,8
Николаевская область -28
Если списать всё на камеры то положительный результат на лицо. Хотя сомневаюсь что в Николаеве, а уж тем более в области число камер такое чтоб они начали оказывать какой-то положительный эффект на трафик.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:34
Правильно! А за переход в неположенном месте или на красный -- сразу лет на 5 садить! -- а то у нас по приколу по тупняку под колеса кидаться и водителям проблем наделать.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:41
Самое интересное, что после установки этих камер так же ограничивают скорость движения на тех участках, чтобы вероятность штрафа увеличить.
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