Про це свідчить звіт про фінансовий стан підприємства за 12 місяців 2020 року, який проаналізував Марлін.
Дивися повний текст Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:51
Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:52
Это не страшно,ведь деньги налогоплательщиков,а не чиновников можно и в "убыток".
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