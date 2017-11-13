Мешканці українських мільйонників оцінили свої міста на трійку.
Дивися повний текст Як жителі українських міст-мільйонників оцінюють свої міста (опитування).
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:06
Як жителі українських міст-мільйонників оцінюють свої...
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Дивися повний текст Як жителі українських міст-мільйонників оцінюють свої міста (опитування).
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