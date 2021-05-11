Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.
Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:12
НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
Додано: Вів 11 тра, 2021 23:50
Это, не прогноз, это гипноз. Это вывод вашей деятельности НБУ. Не контролируя, действий в стабилизации экономики, обналожения налога за сверх прибыль в столь сложной обстановке о которой вы так аргуменируете, за счёт и так "малоимущева" населения навязываете гражданам нашего, надеюсь общего государства, покупать продукты своего собственного производства несколько раз больше своей завленой стоимости.
Додано: Сер 12 тра, 2021 06:26
Все эти "рост" цен в Украине происходит искусственно, депутатами и олигархами лобирующими свои интересы. Им насрать на свой народ.
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:29
Re: НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими
Инфляция за 20й год?
- 20%
Только за январь 21, в Украине 30%
- Где Вы видели селянина, что бы он мог реализовать свою продукцию всем желающим?
На базарах?
- Дык они частные и стоимость местового зашкаливает.
- Бензин, дизтопливо, З/П части, С/Х техника,......
За чей счёт банкет?
Селянин уничтожен, остались местами только не сдавшиеся, но их ликвидируют потихоньку всеми доступными методами.
А так - одни рабы работающие на фазендееров, арендаторов, агрохолдинги ... - из Киева.
"Нарід" - в их понимании нет такого слова.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:23
Ваш комментарий скоро пропадет. Тут у некоторых от слова рабы, происходят судороги в нижней промежности.
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:18
Це чудово!!! Нехай оті убогі, що голосували "по приколу" та "зато посміємось", відчують наслідки на власному гаманці. Шкода тільки, що нормальні висновки вони зробити не здатні просто фізично, бо немає того, чим ті висновки робити.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|