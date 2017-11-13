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У нових Apple Watch можна буде відстежувати рівень цукру...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:44
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Apple дозволить Apple Watch покaзувати рівень цукру в крові, не вимагаючи від користувача брaти кров і купувати нові тест-смужки, продaжі Apple Watch можуть вийти нa новий рівень. Про це повідомляє The Telegraph.
Дивися повний текст У нових Apple Watch можна буде відстежувати рівень цукру в крові
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:44
У меня возникают большие сомнения относительно точности измерения концентрации каких-либо веществ в крови без забора крови. Скорее всего это рекламный трюк.
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avk
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