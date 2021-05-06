У квітні банки купили у населення готівкової валюти на $470 млн більше, ніж продали. Цей місячний показник є найбільшим з 2015 року.
Дивися повний текст Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили максимальну суму за шість років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:51
Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили максимальну суму за шість років.
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:51
Голод не тётка - пошли гробовые.
Выезжают из Украины много продают жильё, имущество...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|