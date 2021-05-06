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Українці б'ють рекорди у продажу
валюти: банки скупили...

Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:51

Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні банки купили у населення готівкової валюти на $470 млн більше, ніж продали. Цей місячний показник є найбільшим з 2015 року.

Дивися повний текст Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили максимальну суму за шість років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:51

Голод не тётка - пошли гробовые.
Выезжают из Украины много продают жильё, имущество...
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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