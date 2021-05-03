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У JPMorgan назвали курс Ethereum завищеним на 75%
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:16
Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітиків JPMorgan поточний курс Ethereum завищений на 75%, а справедлива вартість другої за капіталізацією криптовалюти знаходиться на рівні $1000 за монету, передає Business Insider.
Дивися повний текст У JPMorgan назвали курс Ethereum завищеним на 75%
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:16
Гм, ефір подорожчає??
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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