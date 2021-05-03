RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У JPMorgan назвали курс
Ethereum завищеним на 75%

У JPMorgan назвали курс Ethereum завищеним на 75%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:16

У JPMorgan назвали курс Ethereum завищеним на 75%

Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітиків JPMorgan поточний курс Ethereum завищений на 75%, а справедлива вартість другої за капіталізацією криптовалюти знаходиться на рівні $1000 за монету, передає Business Insider.

Дивися повний текст У JPMorgan назвали курс Ethereum завищеним на 75%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:16

Гм, ефір подорожчає??
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.11.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Євросоюзі назвали терміни запуску поїздок за...
R2 » Вів 11 тра, 2021 12:56
0 511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 12:56
R2
Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз... 1, 2
R2 » П'ят 07 тра, 2021 10:30
16 1521
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 09:29
Schmit
Назвали найкорисніші автомобільні гаджети (фото)
R2 » Пон 03 тра, 2021 17:42
3 910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 06:20
Joоke

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.