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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#12> Додано: Сер 12 тра, 2021 17:37 beee написав: Время - самый главный человеческий ресурс.

Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.

Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка Время - самый главный человеческий ресурс.Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?

Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. Так що пропонуєш?Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. flyman

Повідомлень: 24529 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1237 раз. Подякували: 1883 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58 flyman написав: beee написав: Время - самый главный человеческий ресурс.

Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.

Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка Время - самый главный человеческий ресурс.Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?

Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. Так що пропонуєш?Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.



Почему же?

Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.

Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает. Почему же?Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает. Voistov Повідомлень: 63 З нами з: 15.02.21 Подякував: 14 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:14 Voistov написав: flyman написав: beee написав: Время - самый главный человеческий ресурс.

Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.

Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка Время - самый главный человеческий ресурс.Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?

Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. Так що пропонуєш?Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.



Почему же?

Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.

Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает. Почему же?Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.

Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.

Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.

Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве flyman

Повідомлень: 24529 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1237 раз. Подякували: 1883 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:17 flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе. vitaliian

Повідомлень: 6966 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1357 раз. Подякували: 1915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:18 Первый написав: flyman написав: beee написав: Время - самый главный человеческий ресурс.

Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.

Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка Время - самый главный человеческий ресурс.Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?

Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. Так що пропонуєш?Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.

І навіщо поширювати таку відверту брехню?

За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.

Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні. І навіщо поширювати таку відверту брехню?За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.

В чому відверта брехня?

В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?

Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН? В чому відверта брехня?В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН? flyman

Повідомлень: 24529 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1237 раз. Подякували: 1883 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:28 vitaliian написав: flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе. ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.

Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві. Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві. flyman

Повідомлень: 24529 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1237 раз. Подякували: 1883 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:52 flyman написав: Voistov написав: ]Время - самый главный человеческий ресурс.

Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.

Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка ]Время - самый главный человеческий ресурс.Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?

Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. Так що пропонуєш?Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.



Почему же?

Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.

Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote]

Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.

Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.

Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]



В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости..

И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше Почему же?Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote]Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости..И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше Voistov Повідомлень: 63 З нами з: 15.02.21 Подякував: 14 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:56 flyman написав: vitaliian написав: flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе. ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.

Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві. Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь? А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь? vitaliian

Повідомлень: 6966 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1357 раз. Подякували: 1915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 19:57 flyman написав: vitaliian написав: flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе. ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.

Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві. Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.



Ахаха.

Де знайомі і родичи планують отримувати пенсію?

Заснована вона мізерна в Україні зараз (хоча хто зна, ак воно буле через 20 років). Ахаха.Де знайомі і родичи планують отримувати пенсію?Заснована вона мізерна в Україні зараз (хоча хто зна, ак воно буле через 20 років). Voistov Повідомлень: 63 З нами з: 15.02.21 Подякував: 14 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46 Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Voistov написав: И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет). Ничего себе заявочка.А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет). BIGor

Повідомлень: 4782 З нами з: 19.09.10 Подякував: 795 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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