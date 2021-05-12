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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 17:37
beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
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flyman
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58
flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.
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Voistov
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:14
Voistov написав: flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.
Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.
Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.
Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве
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flyman
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:17
flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
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vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:18
Первый написав: flyman написав: beee написав:
Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
І навіщо поширювати таку відверту брехню?
За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.
Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.
В чому відверта брехня?
В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?
Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН?
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flyman
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:28
vitaliian написав:flyman
ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
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flyman
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:52
flyman написав: Voistov написав:
]Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка
Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote]
Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.
Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.
Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]
В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости..
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
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Voistov
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:56
flyman написав: vitaliian написав:flyman
ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?
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vitaliian
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:57
flyman написав: vitaliian написав:flyman
ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
Ахаха.
Де знайомі і родичи планують отримувати пенсію?
Заснована вона мізерна в Україні зараз (хоча хто зна, ак воно буле через 20 років).
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Voistov
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46
Voistov написав:
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Ничего себе заявочка.
А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
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