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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:37

  beee написав:Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58

  flyman написав:
  beee написав:Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.


Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:14

  Voistov написав:
  flyman написав:
  beee написав:Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.


Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.

Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.
Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.
Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:17

flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:18

  Первый написав:
  flyman написав:
  beee написав:Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.

І навіщо поширювати таку відверту брехню?
За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.
Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.

В чому відверта брехня?
В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?
Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:28

  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:52

  flyman написав:
  Voistov написав:]Время - самый главный человеческий ресурс.
Когда тебе 20, ты не понимаешь в чём проблема проехать 30 км до работы и обратно.
Когда тебе 40, каждый километр, каждые 20 минут - это огромная проблема. Ирпень это, веник, софиевская борщага- роли не играет. Всё- хлам в красивой, но бессмысленной обёртке, как китайская цацка

Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.


Почему же?
Просто я в такой ситуации, что будет в обозримом будущем такая сумма, и именно с такой (или больше) собираюсь выходить на КРЖН, а не Варшавы.
Притом что могу получить при желании работу в Польше, и жена удаленно работает.[/quote]
Це було би саме розумне рішення з огляду на якість життя, перебратися до Польщі.
Київ рок від року комфортніше не стає, а навпаки. І квартира в центі з пішою доступністю "до всього" не врятує.
Особливо, якщо тобі вже 40, а не 20 і "культурне життя нічних клубів" тобі мало цікаве[/quote]

В случае, если есть возможность заработать в Украине 100тыс долларов, если это именно продажа своих знаний и навыков по твёрдому рейту, ну что то «понятное», а не опять же «прости господи» какая то «спекуляция» в том числе на рынке недвижимости..
И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:56

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:57

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.


Ахаха.
Де знайомі і родичи планують отримувати пенсію?
Заснована вона мізерна в Україні зараз (хоча хто зна, ак воно буле через 20 років).
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. :shock: А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).
BIGor
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