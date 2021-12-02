У квітні щодо березня середня вартість квадратного метра підросла на 400 грн — до 17 700 грн.
Дивися повний текст Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де найбільше подорожчав кв. м.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 13:26
Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де найбільше подорожчав кв. м.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:25
Ну да, чиновники во всем виноваты.
А те кто покупают, а потом думают - совсем ни при чем)))
А ещё чиновники заставляют покупать мишины и парковать на газоне.
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:22
цены выросли не везде,
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