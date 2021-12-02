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Статистика цін на новобудови
передмістя Києва: де...

Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:26

Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні щодо березня середня вартість квадратного метра підросла на 400 грн — до 17 700 грн.

Дивися повний текст Статистика цін на новобудови передмістя Києва: де найбільше подорожчав кв. м.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:25

Ну да, чиновники во всем виноваты.
А те кто покупают, а потом думают - совсем ни при чем)))
А ещё чиновники заставляют покупать мишины и парковать на газоне.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:22

цены выросли не везде, https://nerukhomi.ua/novostrojki-kievskaya-oblast/ - тут можно узнать подробнее
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