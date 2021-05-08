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Велика Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації...
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23
Пропонуємо до обговорення:
Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, перш за все в турпоїздки, будуть запущені Національною службою охорони здоров'я (NHS) 17 травня в вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Про це повідомляє у вівторок газета The Times, пише УНН.
Дивися повний текст Велика Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23
Судя по всему, Ковид-19 это только первая запись. Нас готовят к чему то гораздо более глобальному и ужасному.
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p_a_l
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