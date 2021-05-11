У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро

Додано: Вів 18 тра, 2021 09:42

SMOKE написав: Да, лучше мера у нас ещё не было. Кличко- молодец. Жаль, что нельзя будет его выбрать на новый срок опять. В какую локацию не приеду с семьей- восторг. Один парк Наталка чего стоит, Детской железной дороги парк, Труханов. Андреевский спуск преобразился и приятно погулять по нему. Вместо разваленных лестниц появились новые и красивые, смотровые площадки и переходы сделали. За мосты взялся капитально. На Европейской площади мост от которого все знакомые- иностранцы в восторге. Только наше быдлло все хаит и всем недовольно. Желаю Кличко не обращать внимание на вечно-ноющих и продолжать в том же духе. Город преображается. Да, лучше мера у нас ещё не было. Кличко- молодец. Жаль, что нельзя будет его выбрать на новый срок опять. В какую локацию не приеду с семьей- восторг. Один парк Наталка чего стоит, Детской железной дороги парк, Труханов. Андреевский спуск преобразился и приятно погулять по нему. Вместо разваленных лестниц появились новые и красивые, смотровые площадки и переходы сделали. За мосты взялся капитально. На Европейской площади мост от которого все знакомые- иностранцы в восторге. Только наше быдлло все хаит и всем недовольно. Желаю Кличко не обращать внимание на вечно-ноющих и продолжать в том же духе. Город преображается.

С тем, что лучше Кличко не было - спорить не буду. Предыдущие вообще были дно, особенно космос. А вот, то что он молодец - это ультрагромко сказано. Всё что вы перечислили - это конечно хорошо. Но на детской ЖД за последних 5 лет мы с семьей были аж один раз, то же самое со стеклянным мостом, Наталку вообще посещал еще до реконструкции лет 10 назад. Зато по Патона, Днепровской набережной, Набережно-хрещатицкой-Луговой и куче мелких улиц и междворовых проездах езжу ежедневно. Ямы, горбы, торчащие люки, асфальт как стиральная доска. Разваливающиеся мелкие мосты. Убитые тротуары в спальных районах. Огромные новостройки без парковок, хаотично напиханые где попало. Земля возле метро на периферии распродана под ТЦ вместо строительства огромных перехватывающих паркингов (не на 300-400 мест, а на 2-3 тысячи). Я уже молчу о состоянии жилых домов и коммуникаций.Еще лет 10 назад я тоже считал, что Киев очень круто развивается и движется в правильном направлении. Но, спасибо безвизу, за последних 5 лет увидел как должны выглядеть настоящие европейские города. Кличко лет 10 прожил в Германии. Вот бы спросить у него он там много видел жилых домов по 25-30 этажей, как настроено по всему Киеву за время его мэрства? таких монстров как строятся возле центрального ЗАГСа в Киеве, я не видел ни в Германии, ни в Чехии, ни в Польше.