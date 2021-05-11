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У Києві вперше за 55 років
відремонтують міст Метро

У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:38

  LutsMan написав:
  p_a_l написав:Сварить между собой две арматурины это гораздо надежное соединение, чем их между собой проволокой скрутить.


Вы в корне не правы, это Вам любой строитель скажет. Не буду долго объяснять нюансы, только намекну на одно обстоятельство - сварка кардинально меняет свойства металла в локальном месте перегрева. Если строительством не занимались, то лучше не спорьте - глупо выглядит, честно :)

При сварке сталь насыщается углеродом, увеличивается прочность и хрупкость. Можно сделать отпуск, тогда сталь не поменяет свойства. Скрутка проволокой увеличивает гибкость конструкции. В принципе всё зависит от толщины проволоки, но я бы поставил на сварку, зачем мосту изгибаться.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:42

  SMOKE написав:Да, лучше мера у нас ещё не было. Кличко- молодец. Жаль, что нельзя будет его выбрать на новый срок опять. В какую локацию не приеду с семьей- восторг. Один парк Наталка чего стоит, Детской железной дороги парк, Труханов. Андреевский спуск преобразился и приятно погулять по нему. Вместо разваленных лестниц появились новые и красивые, смотровые площадки и переходы сделали. За мосты взялся капитально. На Европейской площади мост от которого все знакомые- иностранцы в восторге. Только наше быдлло все хаит и всем недовольно. Желаю Кличко не обращать внимание на вечно-ноющих и продолжать в том же духе. Город преображается.


С тем, что лучше Кличко не было - спорить не буду. Предыдущие вообще были дно, особенно космос. А вот, то что он молодец - это ультрагромко сказано. Всё что вы перечислили - это конечно хорошо. Но на детской ЖД за последних 5 лет мы с семьей были аж один раз, то же самое со стеклянным мостом, Наталку вообще посещал еще до реконструкции лет 10 назад. Зато по Патона, Днепровской набережной, Набережно-хрещатицкой-Луговой и куче мелких улиц и междворовых проездах езжу ежедневно. Ямы, горбы, торчащие люки, асфальт как стиральная доска. Разваливающиеся мелкие мосты. Убитые тротуары в спальных районах. Огромные новостройки без парковок, хаотично напиханые где попало. Земля возле метро на периферии распродана под ТЦ вместо строительства огромных перехватывающих паркингов (не на 300-400 мест, а на 2-3 тысячи). Я уже молчу о состоянии жилых домов и коммуникаций.

Еще лет 10 назад я тоже считал, что Киев очень круто развивается и движется в правильном направлении. Но, спасибо безвизу, за последних 5 лет увидел как должны выглядеть настоящие европейские города. Кличко лет 10 прожил в Германии. Вот бы спросить у него он там много видел жилых домов по 25-30 этажей, как настроено по всему Киеву за время его мэрства? таких монстров как строятся возле центрального ЗАГСа в Киеве, я не видел ни в Германии, ни в Чехии, ни в Польше.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:22

  SMOKE написав:Да, лучше мера у нас ещё не было. Кличко- молодец. Жаль, что нельзя будет его выбрать на новый срок опять. В какую локацию не приеду с семьей- восторг. Один парк Наталка чего стоит, Детской железной дороги парк, Труханов. Андреевский спуск преобразился и приятно погулять по нему. Вместо разваленных лестниц появились новые и красивые, смотровые площадки и переходы сделали. За мосты взялся капитально. На Европейской площади мост от которого все знакомые- иностранцы в восторге. Только наше быдлло все хаит и всем недовольно. Желаю Кличко не обращать внимание на вечно-ноющих и продолжать в том же духе. Город преображается.

А вот и поклонники ворья пожаловали.
Ты эту пургу втирай тем кто в Киеве не живет.
Люди не в парке живут и не там основное время проводят, я вот ни разу ни в Наталке не был ни на быдло-мостике. И я вижу убитые улицы и дворы возле этого парка, вижу убитый в хлам Владимирский под мостиком. И это по всему городу, видно, что у города нет хозяина, а есть барыга для которого город источник бабла.
О каком лучшем мере можно говорить если при Кличко не построена ни одна новая развязка, ни одна станция метро, не строятся садики и школы? Киевляне на ПЕРВОМ! месте в мире по стоянию в пробках. Из-за пробок в Киеве воздух один из самых загрязненных в мире. По всему городу скандальные стройки и халтурные ремонты.
Город становится все менее пригодным для жизни.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:21

Re: У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро

  mikola963 написав:При сварке сталь насыщается углеродом, увеличивается прочность и хрупкость. Можно сделать отпуск, тогда сталь не поменяет свойства. Скрутка проволокой увеличивает гибкость конструкции. В принципе всё зависит от толщины проволоки, но я бы поставил на сварку, зачем мосту изгибаться.

1) кто на стройке будет делать "отпуск стали" ? Не вариант.
2) вяжут +/- одинаковой проволокой - 1,2 мм. Толстой проволокой связать много не сможете.
3) очень рекомендую кувалдой разбить любое ЖБИ, которому 20-30 лет и посмотреть на состояние арматуры сваренной и связанной - увидите хорошо заметную разницу.
Нет смысла далее развивать тему в этом топике - оффтоп :)
LutsMan
 
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