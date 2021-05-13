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Понад 10 нових електронних
послуг: що тепер доступно...

Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:16

Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

  moveton написав:Потому, что если хрен с бугра с концами заберёт чужую посылку - это то же самое, если он заберёт чужой депозит.
Как давно банки стали выдавать деньги без проверки документов? Новая почта каждый раз при выдаче каждой посылки просит у меня документ. Зачем им копия? Совсем не для того чтобы удостоверится что паспорт с ней совпадает.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:44

vitaliy_berdinskikh, ОК, не нужна копия. Предложения, как потом почте доказать, что выдано было именно нужному человеку? "Мамой клянус, что выдавал тому, кому надо" от работника почты мне достаточным не кажется. Я уже насмотрелся на курьеров, которые пишут, что посылка вручена по назначению, а сами с ней ещё несколько дней катаются. И хорошо, если таки вручают потом.
moveton
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