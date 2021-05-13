Как давно банки стали выдавать деньги без проверки документов? Новая почта каждый раз при выдаче каждой посылки просит у меня документ. Зачем им копия? Совсем не для того чтобы удостоверится что паспорт с ней совпадает.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:16
Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Как давно банки стали выдавать деньги без проверки документов? Новая почта каждый раз при выдаче каждой посылки просит у меня документ. Зачем им копия? Совсем не для того чтобы удостоверится что паспорт с ней совпадает.
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:44
vitaliy_berdinskikh, ОК, не нужна копия. Предложения, как потом почте доказать, что выдано было именно нужному человеку? "Мамой клянус, что выдавал тому, кому надо" от работника почты мне достаточным не кажется. Я уже насмотрелся на курьеров, которые пишут, что посылка вручена по назначению, а сами с ней ещё несколько дней катаются. И хорошо, если таки вручают потом.
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