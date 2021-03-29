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Держава незабаром виплатить
підприємцям ще 400 млн грн -...

Держава незабаром виплатить підприємцям ще 400 млн грн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 02:27

Держава незабаром виплатить підприємцям ще 400 млн грн -...

Пропонуємо до обговорення:
Держава спрямувала підприємцям допомогу на 1 млрд грн, а найближчим часом буде виплачено ще 400 млн грн.

Дивися повний текст Держава незабаром виплатить підприємцям ще 400 млн грн - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 02:27

Аби триндіти, краще б виплати по відшкодуванню ЄСВ відновили.
folker
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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