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За перший рік роботи виторг
інтернет-магазину IKEA в...

За перший рік роботи виторг інтернет-магазину IKEA в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:41

За перший рік роботи виторг інтернет-магазину IKEA в...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні виповнюється рівно рік з моменту, як компанія IKEA запустила свій онлайн-магазин в Україні.

Дивися повний текст За перший рік роботи виторг інтернет-магазину IKEA в Україні перевищив 500 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:41

Сдаётся мне если бы они ответственно отнеслись к запуску и обеспечили нормальный ассортимент и условия доставки, выручка была бы раза в 2 больше.
maxim2014
 
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