RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна вводить європейські
норми маркування деяких...

Україна вводить європейські норми маркування деяких...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:11

Україна вводить європейські норми маркування деяких...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вводяться європейські норми маркування продуктів харчування - різних видів м'яса, м'ясних субпродуктів, оливкової олії та меду.

Дивися повний текст Україна вводить європейські норми маркування деяких продуктів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93759
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:11

Осталось только разобраться со шрифтом на упаковках, имея даже 100% зрение невозможно прочитать состав из чего состоит тот или иной продукт..
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:43

  livs375 написав:Осталось только разобраться со шрифтом на упаковках, имея даже 100% зрение невозможно прочитать состав из чего состоит тот или иной продукт..

Когда нибудь зайдите в АТБ. Там некоторые ценники написаны микрошрифтом. В очках еле видно название товара
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:41

Сам по себе мелкий шрифт это еще полбеды, гораздо хуже когда вдобавок используется такая комбинация цветов текста/фона что и более крупный шрифт будет нечитаем. Отдельное "спасибо" за квест найди дату изготовления / срок годности, а в последнее время стали указывать только "годен до", но ведь есть разница между молоком и мясной консервой - в первом случае 2 дня до срока годности это нормально, а вот во втором - я бы не стал есть такую консерву.
RomanTik
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9591 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:57

  RomanTik написав:Сам по себе мелкий шрифт это еще полбеды, гораздо хуже когда вдобавок используется такая комбинация цветов текста/фона что и более крупный шрифт будет нечитаем. Отдельное "спасибо" за квест найди дату изготовления / срок годности, а в последнее время стали указывать только "годен до", но ведь есть разница между молоком и мясной консервой - в первом случае 2 дня до срока годности это нормально, а вот во втором - я бы не стал есть такую консерву.

Вот именно потому и перестали указывать: а то нашли моду -- вполне годные консервы перебирать :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4327
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:54

  livs375 написав:Осталось только разобраться со шрифтом на упаковках, имея даже 100% зрение невозможно прочитать состав из чего состоит тот или иной продукт..

Лучше и не читайте. Прочитав состав, в большинстве случаев становится ясно, что продукт несъедобен
sequence
 
Повідомлень: 5056
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:40

Лучше бы занялись контролем качества! Отечественные продукты стало есть невозможно!
ser_maksimov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 03.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:46

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
м'ясних субпродуктів, оливкової олії



Типа оливковое масло у нас производят или хотя бы разливают :roll:

На субпродукты пох - это только собакам и котам, а они читать не умеют.
А козлятина и без маркировки понятно, что вся своя, по козлам у нас 1 место в мире. Можем экспортировать 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3149 раз.
Подякували: 2005 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад $1 мільярд потенційних інвестицій залучить Україна...
R2 » Вів 18 тра, 2021 13:19
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 13:19
noxfox70
Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless 1, 2
R2 » Пон 17 тра, 2021 12:07
14 1124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 10:38
anduzenko
Україна вводить європейські норми маркування деяких...
R2 » Вів 18 тра, 2021 08:09
0 256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 08:09
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.