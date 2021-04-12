Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi

Додано: Вів 18 тра, 2021 18:25

p_a_l, а так ли уже нужен бесплатный WiFi? Мобильный трафик уже сильно дешевле, чем доллар за мегабайт. КС в самом дешёвом тарифе за 125 грн принудительно даёт 6 гиг, что предостаточно, если не сильно видео увлекаться. А за 225 (что всего-то на 25 грн дороже, чем "всё вместе" на его домашний интернет) дают и безлим мобильного трафика и тот же самый домашний интернет с безлимом. Придёт 5G - станет ещё дешевле.



Кстати, с покрытием у каждого индивидуально. У меня в офисе 4G отлично работает, а вот WiFi точка из соседней комнаты почему-то добивает отвратительно, поэтому я ей пользуюсь только если кровь из носу нужно подсоединиться именно к офисной сети и то для этого реально нужно в ту соседнюю комнату прогуляться.