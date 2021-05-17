Про це повідомляє Урядовий портал.
Дивися повний текст Понад $1 мільярд потенційних інвестицій залучить Україна завдяки роботі інвестнянь.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:19
Понад $1 мільярд потенційних інвестицій залучить Україна...
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Дивися повний текст Понад $1 мільярд потенційних інвестицій залучить Україна завдяки роботі інвестнянь.
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