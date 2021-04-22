Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що нові банківські послуги будуть доступні з початку наступного року.
Дивися повний текст Смілянський про банківські послуги Укрпошти: плануємо закрити угоду до кінця року.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21
Смілянський про банківські послуги Укрпошти: плануємо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смілянський про банківські послуги Укрпошти: плануємо закрити угоду до кінця року.
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21
"банкомат в селе неокупаем" - интересно, где это он окупаем? Где-то банкомату разрешено деньги не только выдавать, но и печатать самостоятельно? Или всё таки за счёт комиссий при выдаче налички? Тогда разве не логично, что банкомат как раз выгоднее в местах, где принято пользоваться наличкой, а не там, где уже свалили на электронные платежи?
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