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Смілянський про банківські
послуги Укрпошти: плануємо...

Смілянський про банківські послуги Укрпошти: плануємо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21

Смілянський про банківські послуги Укрпошти: плануємо...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що нові банківські послуги будуть доступні з початку наступного року.

Дивися повний текст Смілянський про банківські послуги Укрпошти: плануємо закрити угоду до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21

"банкомат в селе неокупаем" - интересно, где это он окупаем? Где-то банкомату разрешено деньги не только выдавать, но и печатать самостоятельно? Или всё таки за счёт комиссий при выдаче налички? Тогда разве не логично, что банкомат как раз выгоднее в местах, где принято пользоваться наличкой, а не там, где уже свалили на электронные платежи?
moveton
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