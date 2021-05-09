RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шахраї від імені Ілона
Маска видурили у людей...

Шахраї від імені Ілона Маска видурили у людей...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:30

Шахраї від імені Ілона Маска видурили у людей...

Пропонуємо до обговорення:
Із жовтня 2020 року у США зафіксували повідомлення про втрату криптовалюти вартістю понад 80 мільйонів доларів через дії шахраїв.

Дивися повний текст Шахраї від імені Ілона Маска видурили у людей криптовалюти на понад 2 млн доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31

"если вас настойчиво просят перечислить средства в криптовалюте или инвестировать именно в ней – это, скорее всего, обман" - всего лишь "скорее всего"? Так это значительно надёжнее, чем в фиатных валютах. Не припомню случая, чтобы перевод долларов для получения наследства нигерийского принца - это была кристальная честность.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав...
R2 » Пон 17 тра, 2021 09:41
5 816
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 09:36
sopkotomhu
Tвіт Маска обвалив bitcoin на 17% 1, 2, 3
R2 » Чет 13 тра, 2021 10:10
21 1470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 тра, 2021 10:16
sopkotomhu
Вже півмільйона людей бажають скористатися супутниковим...
R2 » Нед 09 тра, 2021 09:02
2 858
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 19:48
freelanc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.