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monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:54
Rainbow написав: BIGor написав:
А вообще стараюсь платить кешем, банки у нас сильно зажрались.
Банки то зажрались, но зачем над собой издеваться носить бумажные деньги/монеты, стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу грязными рваными деньгами?
Сколько там их считать? Кассир считает, деньги в основном смотрю свеженапечатанные. Много 1000 и 500 купюр.
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BIGor
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