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monobank перегляне кешбеки
через зниження ставок...

monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:23

  safonovstanislav написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Разве магазины обещали понизить цены? Магазины требовали уменьшить комиссию чтобы самим зарабатывать больше.

  Вкладчик1234 написав:Цены никто не снизит

Конечно же снизят. Не снизят разве что в сёлах, где 1 магазин на всё село
Зажратые магазины с непомерными наценками уходят с рынка в первую очередь. Основная масса людей не готова переплачивать за чистоту, комфорт, вежливость. Основной параметр выбора - цена. По-этому, если в одном магазине будет грязно, тесно и продавцы будут хамить, а в другом всё норм, но на 1% дороже, предпочтение будет отдаваться первому. Именно по-этому открываются варусы, а не ле сильпо

Можно быть уверенным, что никто не снизит ни на копейку - не ради того выбивали снижение интерчейнджа.
Ваша оценка, чему отдадут предпочтение - чисто ваше субъективное мнение, не более
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