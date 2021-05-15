monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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vitaliy_berdinskikh написав:Разве магазины обещали понизить цены? Магазины требовали уменьшить комиссию чтобы самим зарабатывать больше.
Вкладчик1234 написав:Цены никто не снизит
Конечно же снизят. Не снизят разве что в сёлах, где 1 магазин на всё село Зажратые магазины с непомерными наценками уходят с рынка в первую очередь. Основная масса людей не готова переплачивать за чистоту, комфорт, вежливость. Основной параметр выбора - цена. По-этому, если в одном магазине будет грязно, тесно и продавцы будут хамить, а в другом всё норм, но на 1% дороже, предпочтение будет отдаваться первому. Именно по-этому открываются варусы, а не ле сильпо
Можно быть уверенным, что никто не снизит ни на копейку - не ради того выбивали снижение интерчейнджа. Ваша оценка, чему отдадут предпочтение - чисто ваше субъективное мнение, не более