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«ДТЕК Енерго» завершив
реструктуризацію боргу на понад...

«ДТЕК Енерго» завершив реструктуризацію боргу на понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33

«ДТЕК Енерго» завершив реструктуризацію боргу на понад...

Пропонуємо до обговорення:
Енергетичний холдинг «ДТЕК Енерго» завершив процес реструктуризації кредитного портфеля з конвертацією попереднього випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу на понад $2 млрд у нові єврооблігації.

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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33

Ахметов был банкротом но рошен его спас народными деньгами и еще заработав на облигациях больше 100%. Теперь в это корыто залез клоун...
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:02

С появлением в политике Зеленского и Шмыгаля Ахметов увеличил своё состояние в 3 раза!!!совпадение???или плановая закономерность???
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:54

RAB тариф это финансирование модернизации сетей за наш счет но мафиоза купил днепроблэнерго за 100 млн а клоуны оценивают сейчас в 600 млн. модернизацию!!! Одумайтесь а то подавитесь деньгами!
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