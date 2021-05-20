Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

Додано: П'ят 28 тра, 2021 00:32

safonovstanislav написав: Медицина датируется деньгами из госбюджета, это приводит к демпингу цен на медуслуги, что не позволяет развиваться частным медучреждениям. По-этому нет конкуренции за квалифицированных специалистов, т. к. из-за того, что госклиники не должны работать на прибыль, в них не нужны квалифицированные врачи, подойдёт любой, умеющий писать, от этого и такие зарплаты.



Если рентген в частной клинике, на аппарате, купленным частным инвестором, стоит 500 грн, а в госклинике, на аппарате, купленном за бюджетные деньги, делают за 100 грн в карман мед работнику, в таких условиях высокие зарплаты медперсоналу просто невозможны. Медицина датируется деньгами из госбюджета, это приводит к демпингу цен на медуслуги, что не позволяет развиваться частным медучреждениям. По-этому нет конкуренции за квалифицированных специалистов, т. к. из-за того, что госклиники не должны работать на прибыль, в них не нужны квалифицированные врачи, подойдёт любой, умеющий писать, от этого и такие зарплаты.Если рентген в частной клинике, на аппарате, купленным частным инвестором, стоит 500 грн, а в госклинике, на аппарате, купленном за бюджетные деньги, делают за 100 грн в карман мед работнику, в таких условиях высокие зарплаты медперсоналу просто невозможны.

потенциально

Наверное, всё таки, дтируется, а не имеет дату в виде денегВ остальном смешались в кучу кони и люди. На аппарате, купленным частным инвестором, стоит какая-то встроенная защита, чтобы рентген стоил 500 грн, а не 100 в карман медработнику? Этой защиты нет на аппарате, купленном за бюджетные деньги? Значит закупившие - это экономические вредители. Их поставить к стенке, имущество продать и купить правильные аппараты. Проблема в том, что у нас их к стенке не ставят, а не в том, что государство в принципе не способно организовать толковое предприятие.Государство вполне себе может позволить платить любые зряплаты, наши министры подтвердятСколько при этом нужно оставить врачей, чтобы вкупе со всеми сопутствующими распильными расходами (например, кислород покупать по тройной цене, если из известных всей Одессе случаев) вписаться в бюджет здравоохранения - это другой вопрос. Как уменьшить не количество врачей, а распилы - второй вопрос со звёздочкойКак добиться качественной работы врачей - вообще третий, с зарплатами не связаный. Высокая зарплата позволяет только заманить кадры, которыемогут хорошо работать. А контроль полезности нужен по-любому. Если его нет, то мы опять же на примере министров видим, что получается.Кстати, слыхал, что в не далёкой отсюда Испании на рядовые (т.е. особый доход взятками не возможен, да и реальная борьба со взятками в стране присутствует) госдолжности дикая конкуренция: высокая ЗП, стабильная работа.