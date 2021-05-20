Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності

И лондонские тарифы.
Все предельно ясно с направлением в стране. Как говорят в армии - кто был тот поймет. Обсуждать достоинства это лишнее, лучше заняться чем то более полезным.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 тра, 2021 21:51
И лондонские тарифы.
Все предельно ясно с направлением в стране. Как говорят в армии - кто был тот поймет. Обсуждать достоинства это лишнее, лучше заняться чем то более полезным.
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:05
Связь между развалом медицины и зарплатой туманна. Речь о зарплатах врачей? Экономически не логично. Арифметика говорит, что если врачей в 8 раз сократить, значит у оставшихся зарплата в 8 раз повысится. Или мысль в том, что уже сокращать дальше некуда? Так нет же, в смене целых два врача. Значит минимум вдвое ещё можно. Да и не последние же это поликлиники в стране. Наверняка, можно в обычных облцентрах и оба кабинета сократить и оставить на страну только пару врачей в Киеве. Тогда у них зарплата раз в 40 поднимется.
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:38
Сокращая врачей вы сокращаете переменные затраты в то время как постоянные остаются (отопление, охрана, налоги, пожарная охрана, ремонт здания, обеспечение кислородом, освещение и т.д.). Если оставить 2 врача то у них зарплата поднимется в 40 раз, но на каждого придётся по миллионов 10 затрат. Следующее очевидное решение это сократить два последних врача и избавиться от постоянных затрат, т.е. продать больницу. Классика экономики предприятия. Ваш Кэп.
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:53
Dear_Sir, если два врача на всю страну, то поликлиники в регионах, естественно, продаются, поэтому с экономией всё хорошо. Хорошо бы, конечно, и эту пару сократить, как в советском анекдоте про сторожа, бухгалтера и начальника, но мы же за повышение заплаты боремся, а не за её исчезновение
Додано: Чет 27 тра, 2021 23:29
Медицина у нас государственная. А государство - самый неэффективный собственник. Не может быть там хороших зарплат у обычного персонала. То же самое касается школ, детских садов, театров и других госучреждений.
Медицина датируется деньгами из госбюджета, это приводит к демпингу цен на медуслуги, что не позволяет развиваться частным медучреждениям. По-этому нет конкуренции за квалифицированных специалистов, т. к. из-за того, что госклиники не должны работать на прибыль, в них не нужны квалифицированные врачи, подойдёт любой, умеющий писать, от этого и такие зарплаты.
Если рентген в частной клинике, на аппарате, купленным частным инвестором, стоит 500 грн, а в госклинике, на аппарате, купленном за бюджетные деньги, делают за 100 грн в карман мед работнику, в таких условиях высокие зарплаты медперсоналу просто невозможны.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 00:32
Наверное, всё таки, дотируется, а не имеет дату в виде денег
В остальном смешались в кучу кони и люди. На аппарате, купленным частным инвестором, стоит какая-то встроенная защита, чтобы рентген стоил 500 грн, а не 100 в карман медработнику? Этой защиты нет на аппарате, купленном за бюджетные деньги? Значит закупившие - это экономические вредители. Их поставить к стенке, имущество продать и купить правильные аппараты. Проблема в том, что у нас их к стенке не ставят, а не в том, что государство в принципе не способно организовать толковое предприятие.
Государство вполне себе может позволить платить любые зряплаты, наши министры подтвердят Сколько при этом нужно оставить врачей, чтобы вкупе со всеми сопутствующими распильными расходами (например, кислород покупать по тройной цене, если из известных всей Одессе случаев) вписаться в бюджет здравоохранения - это другой вопрос. Как уменьшить не количество врачей, а распилы - второй вопрос со звёздочкой
Как добиться качественной работы врачей - вообще третий, с зарплатами не связаный. Высокая зарплата позволяет только заманить кадры, которые потенциально могут хорошо работать. А контроль полезности нужен по-любому. Если его нет, то мы опять же на примере министров видим, что получается.
Кстати, слыхал, что в не далёкой отсюда Испании на рядовые (т.е. особый доход взятками не возможен, да и реальная борьба со взятками в стране присутствует) госдолжности дикая конкуренция: высокая ЗП, стабильная работа.
|