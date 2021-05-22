За період весняного локдауну кількість працюючих ресторанів скоротилася на 14%.
Дивися повний текст В Україні підрахували, скільки ресторанів не пережили весняний локдаун.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:14
В Україні підрахували, скільки ресторанів не пережили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підрахували, скільки ресторанів не пережили весняний локдаун.
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:15
Всё вполне естественно-если вводить бессмысленные драконовские ограничения, последствия не заставят себя ждать.
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