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В Україні підрахували, скільки
ресторанів не пережили...

В Україні підрахували, скільки ресторанів не пережили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:14

В Україні підрахували, скільки ресторанів не пережили...

Пропонуємо до обговорення:
За період весняного локдауну кількість працюючих ресторанів скоротилася на 14%.

Дивися повний текст В Україні підрахували, скільки ресторанів не пережили весняний локдаун.
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:15

Всё вполне естественно-если вводить бессмысленные драконовские ограничения, последствия не заставят себя ждать.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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