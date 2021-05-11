RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск заговорив про польоти за
межі Сонячної системи: що...

Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39

Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.

Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94000
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39

"ближайшая Солнечная система" - журналисты, перечитывайте, что вы пишете. Солнечная система одна.
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:46

это походу, уже не косячек, что-то тяжелое.
sequence
 
Повідомлень: 5194
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:32

R2
с майнерами как раз найманит антиматерию
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 27.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:52

написано же - российский форум. А озвучен только кусочек сказки о том "как космические корабли бороздят просторы Большого театра" (с)
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 233
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34

Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.

А на сонце полетим вночі.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 11:15

Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.

тут хоть бы на Луну слетали
cohan
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 11:40

Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.

  unicdima написав:А на сонце полетим вночі.
ну да днем то жарко лететь)).
Кстати а в чем проблема? В статье не написано про полет к ДРУГОЙ звездной Системе. Он предлагает лететь ЗА ПРЕДЕЛЫ Солнечной системы.. а это и облако Оорта и пояс Койпера... да и мало ли за гелиопаузой всякого говнеца мелкого неучтенного болтается.. не совсем официально но граница Солнечной Системы это то что за пределами гелиосферы ...Вояджер1 за эти пределы уже вылетел... 40+ лет пилил бедняга но теперь все стал межзвездным скитальцем). Так что фразы - вылететь за пределы Солнечной системы и - полет к другой звездной системе.. не равнозначны.
PS Насчет антиматерии.. Маску стоит посчитать сколько надо энергии на производство 1грамма материи. (это еще как ее хранить то).. Приблизительно на год запустить все ядерные реакторы человечества на работу ускорителей и то не факт...
Джон
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 16.03.17
Подякував: 67 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:32

Людина землі зі своєю фізіологією ніколи не зможе здійснити політ за межі Сонячної системи.
dubchik577
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:41

Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.

  dubchik577 написав:зі своєю фізіологією
поэтому у Маска есть компания Neuralink... ночной кошмар всех адептов секты чипирования).
Джон
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 16.03.17
Подякував: 67 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin
R2 » П'ят 04 чер, 2021 10:16
7 1976
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 06:44
vitaliy_berdinskikh
Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив...
R2 » Вів 25 тра, 2021 10:38
5 1182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 00:13
astatempo
Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу 1, 2
R2 » Вів 11 тра, 2021 09:24
11 1166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 10:21
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (322)
08.06.2021 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.