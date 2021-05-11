Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...

Додано: Пон 31 тра, 2021 11:40

unicdima написав: А на сонце полетим вночі. А на сонце полетим вночі.

ну да днем то жарко лететь)).Кстати а в чем проблема? В статье не написано про полет к ДРУГОЙ звездной Системе. Он предлагает лететь ЗА ПРЕДЕЛЫ Солнечной системы.. а это и облако Оорта и пояс Койпера... да и мало ли за гелиопаузой всякого говнеца мелкого неучтенного болтается.. не совсем официально но граница Солнечной Системы это то что за пределами гелиосферы ...Вояджер1 за эти пределы уже вылетел... 40+ лет пилил бедняга но теперь все стал межзвездным скитальцем). Так что фразы - вылететь за пределы Солнечной системы и - полет к другой звездной системе.. не равнозначны.PS Насчет антиматерии.. Маску стоит посчитать сколько надо энергии на производство 1грамма материи. (это еще как ее хранить то).. Приблизительно на год запустить все ядерные реакторы человечества на работу ускорителей и то не факт...