Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.
Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39
Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39
"ближайшая Солнечная система" - журналисты, перечитывайте, что вы пишете. Солнечная система одна.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:52
написано же - российский форум. А озвучен только кусочек сказки о том "как космические корабли бороздят просторы Большого театра" (с)
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34
Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.
А на сонце полетим вночі.
Додано: Пон 31 тра, 2021 11:15
Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.
тут хоть бы на Луну слетали
Додано: Пон 31 тра, 2021 11:40
Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.
ну да днем то жарко лететь)).
Кстати а в чем проблема? В статье не написано про полет к ДРУГОЙ звездной Системе. Он предлагает лететь ЗА ПРЕДЕЛЫ Солнечной системы.. а это и облако Оорта и пояс Койпера... да и мало ли за гелиопаузой всякого говнеца мелкого неучтенного болтается.. не совсем официально но граница Солнечной Системы это то что за пределами гелиосферы ...Вояджер1 за эти пределы уже вылетел... 40+ лет пилил бедняга но теперь все стал межзвездным скитальцем). Так что фразы - вылететь за пределы Солнечной системы и - полет к другой звездной системе.. не равнозначны.
PS Насчет антиматерии.. Маску стоит посчитать сколько надо энергии на производство 1грамма материи. (это еще как ее хранить то).. Приблизительно на год запустить все ядерные реакторы человечества на работу ускорителей и то не факт...
Додано: Вів 08 чер, 2021 00:32
Людина землі зі своєю фізіологією ніколи не зможе здійснити політ за межі Сонячної системи.
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:41
Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.
|