З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Додано: Вів 25 тра, 2021 11:52

livs375

СБУ в 2016 развернуло самолет, вылетевший из КИЕВА в Минск. Это была их юрисдикция. Пассажиры проходили контроль украинских таможенников. Не хотите рисковать быть задержанными - не идите к силовикам, не давайте им свои документы...



А белорусы захватили самолет, котрый к ним отношения не имел, летел из другой страны и в другую страну. Это пиратство. Если бы этот журналист прилетел в Минск и на паспортном контроле его задержали - это была бы совсем другая история, но он не летел в Беларусь и не шел к белорусским силовикам, рискуя быть задержанным. Власти Беларуси провели незаконную и операцию и поступили низко, наврав пилотам о бомбе.



Более низко поступила только власть СССР в 1968 году, когда советский пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Чехословакии, якобы терпя бедствие. Чехи разрешили сесть, чтобы спасти пассажиров, а из самолета выскочили десантники, захватили аэропорт и начали принимать военные самолеты для захвата страны.



После таких "геройств" было бы справедливо, если бы все страны мира игнорировали сигналы бедсвия от судов таких стран-террористов и граждане бы гибли из-за подлости своих властей. Захватывать страну или человека под прикрытием угрозы гражданским - это военное преступление.