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З 26 травня Україна припиняє
авіасполучення з Білоруссю

З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:49

З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Пропонуємо до обговорення:
З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Дивися повний текст З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:49

Как обычно двойные стандарты нашей страны,когда в 2016 или 2017г самолёт летевший в Минск развернули в воздухе и посадили обратно в Жуляны наше СБУ это типа в порядке вещей и к тому же пришлось выплачивать авиакомпании приличную неустойку с бюджета страны,когда это же самое сделали соседи то это терроризм с большой буквы, к сожалению в нашей стране цензура зашкаливает и журналисты почему то не сравнивали два совершенно одинаковых случая,а жаль..
Востаннє редагувалось livs375 в Вів 25 тра, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:51

Re: З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

  livs375 написав:тому же пришлось выплачивать авиакомпании приличную неустойку с бюджета страны это в порядке вещей

И где ж тут двойные стандарты? Или Лукашенко выплатил Райанэйру неустойку?
  livs375 написав:это типа в порядке вещей

СБУ минимум раз в месяц сажает самолёт?
  livs375 написав:когда это же самое сделали соседи то это терроризм с большой буквы

Потому что это именно так и есть.

К примеру и хирург и убийца могут тыкать в человека остро заточенным предметом. Но на первого за вырезание апендицита не только уголовного дела не заводят, ему за это ещё и зарплату платят. А вот второй тыкавший ради того чтобы убить ну ил отобрать кошелек - садится в тюрьму. А вроде ж "какая разница" и "что за двойные стандарты, почему хирургу можно, а убийце нельзя". :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:00

Решение интересное. Заодно надо подумать о прекращении поставок дизтоплива и бензина с белорусской территории. Прекратить всякий экономический контакт с этой террористической страной.
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:26

Если хирург пырнет ножом какого нибудь прохожего он не прикроется своим врачебным званием и станет обычным преступником, у вас странное сравнение, ситуация абсолютно идентична, Украина сняла с рейса человека критиковавшего власть и Беларусь сделало то же самое, у нас спецслужба вмешалась и угражали и в Белоруссии сделали то же самое, разве это не двойные стандарты? Разница только в названии стран, нужно быть объективным просто..
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:50

Re: З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

  livs375 написав:Если хирург пырнет ножом какого нибудь прохожего он не прикроется своим врачебным званием и станет обычным преступником, у вас странное сравнение

У меня сравнение как раз нормальное, а ты в очередной раз включил "какая разница" не заметив что профессия хирург не означает что можно пырять кого угодно и когда угодно. Хирург остаётся хирургом ровно до ого момента пока он режет человека который заранее дал согласие на это.

Но самое главное в отличии хирурга и убийцы - цель резания. Убийца не вырезает жертве воспалившейся апендицит и не зашивает разрез, хирург не бросает на столе пациента и не уходит с его кошельком.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:52

livs375
СБУ в 2016 развернуло самолет, вылетевший из КИЕВА в Минск. Это была их юрисдикция. Пассажиры проходили контроль украинских таможенников. Не хотите рисковать быть задержанными - не идите к силовикам, не давайте им свои документы...

А белорусы захватили самолет, котрый к ним отношения не имел, летел из другой страны и в другую страну. Это пиратство. Если бы этот журналист прилетел в Минск и на паспортном контроле его задержали - это была бы совсем другая история, но он не летел в Беларусь и не шел к белорусским силовикам, рискуя быть задержанным. Власти Беларуси провели незаконную и операцию и поступили низко, наврав пилотам о бомбе.

Более низко поступила только власть СССР в 1968 году, когда советский пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Чехословакии, якобы терпя бедствие. Чехи разрешили сесть, чтобы спасти пассажиров, а из самолета выскочили десантники, захватили аэропорт и начали принимать военные самолеты для захвата страны.

После таких "геройств" было бы справедливо, если бы все страны мира игнорировали сигналы бедсвия от судов таких стран-террористов и граждане бы гибли из-за подлости своих властей. Захватывать страну или человека под прикрытием угрозы гражданским - это военное преступление.
gooowean
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:58

  livs375 написав:два совершенно одинаковых случая

  gooowean написав:СБУ в 2016 развернуло самолет, вылетевший из КИЕВА в Минск. Это была их юрисдикция.

Да, и антимайдановца Мартиросяна тогда, в 2016 году, сразу отпустили, и он улетел в Москву (через Минск) следующим рейсом. А Протасевичу светит расстрел. Совершенно одинаковые случаи.
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 21:57

Бацька все более неадекватен. Хлебнут с ним беларуссы еще. Надо было убирать его с поста и дожимать в свое время. Упустили шанс.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  livs375 написав:тому же пришлось выплачивать авиакомпании приличную неустойку с бюджета страны это в порядке вещей

И где ж тут двойные стандарты? Или Лукашенко выплатил Райанэйру неустойку?
  livs375 написав:это типа в порядке вещей

СБУ минимум раз в месяц сажает самолёт?
  livs375 написав:когда это же самое сделали соседи то это терроризм с большой буквы

Потому что это именно так и есть.

К примеру и хирург и убийца могут тыкать в человека остро заточенным предметом. Но на первого за вырезание апендицита не только уголовного дела не заводят, ему за это ещё и зарплату платят. А вот второй тыкавший ради того чтобы убить ну ил отобрать кошелек - садится в тюрьму. А вроде ж "какая разница" и "что за двойные стандарты, почему хирургу можно, а убийце нельзя". :mrgreen:


Не думал, что такое когда-нибудь случится, но в данном случае я вынужден согласиться. Cитуация с посадкой самолета в разы более мерзкая и неадекватна международным взаимоотношениям, чем захват Чауса в Молдове. Так Молдова дружественная нам страна, ловили нашего беглого уголовника, это не страна ЕС и там вообще никак не задействовались гражданские и уж тем более не использовалась армия. Лукашенко на огромной скорости движется к пропасти. Не удивлюсь, если его все-таки ликвидируют. Хотя рашка теперь за него встанет горой конечно - он им теперь будет лизать всё что можно)))
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