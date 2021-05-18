Відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері – FinAwards 2021.
Дивися повний текст monobank отримав нагороду за найкращу програму лояльності — FinAwards-2021.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:43
monobank отримав нагороду за найкращу програму...
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Дивися повний текст monobank отримав нагороду за найкращу програму лояльності — FinAwards-2021.
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:43
ради кешбека только и пользую если отменят как они гразятся викину в мусорку
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