RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
monobank отримав нагороду
за найкращу програму...

monobank отримав нагороду за найкращу програму...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:43

monobank отримав нагороду за найкращу програму...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері – FinAwards 2021.

Дивися повний текст monobank отримав нагороду за найкращу програму лояльності — FinAwards-2021.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93850
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:43

ради кешбека только и пользую если отменят как они гразятся викину в мусорку
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 24 тра, 2021 14:49
35 1995
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 08:12
unicdima
monobank перегляне кешбеки через зниження ставок... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 18 тра, 2021 21:15
54 4437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 20:43
Shaman
Оператор ГТС отримав 4,6 мільярда чистого прибутку в...
R2 » Сер 19 тра, 2021 13:13
1 324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 13:13
sergejsonata

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.