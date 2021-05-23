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У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 тра, 2021 18:41
Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують провести капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка розташована на території двох районів Києва - Печерського та Шевченківського. Вартість його складе понад 740 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик — вартість робіт прагне до мільярда
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