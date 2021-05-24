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Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:59
Investor_K написав:
С инвалидов 3 группы тоже драть будут?
А они что, не люди?
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vitaliy_berdinskikh
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