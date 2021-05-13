ІТ-бізнес підтримує податкові ставки, що увійшли до фінального варіанту законопроєкту.
Дивися повний текст ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 18:18
ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті.
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:41
ІТ-бізнес підтримує, а робітники з IT - не підтримують.
Навіть петиція така існує
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:49
держава хоче роздерибанити IT галузь
це єдине що вона робить із найкращим успіхом
Додано: Чет 27 тра, 2021 23:23
А в чем прикол? Для ФОПа было 5% с оборота + 22% с минималки. Стало и то, и другое от минималки. Собираетесь компенсировать потери бюджета 1.5%?
Д.Б.
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