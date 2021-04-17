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СБУ викрила привласнення
бюджетних коштів на 2 млн грн

СБУ викрила привласнення бюджетних коштів на 2 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:27

СБУ викрила привласнення бюджетних коштів на 2 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України задокументувала масштабну схему привласнення бюджетних коштів, яку організували на будівництво соціальних об'єктів для Збройних сил України.

Дивися повний текст СБУ викрила привласнення бюджетних коштів на 2 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:27

Коли будуть саджати за Шулявку та інші київські халтури?
unicdima
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