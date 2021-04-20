RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найкращі з найкращих на
фінансовому ринку —...

Найкращі з найкращих на фінансовому ринку —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:48

Найкращі з найкращих на фінансовому ринку —...

Пропонуємо до обговорення:
В столичному Regent Hill відбулася церемонія нагородження FinAwards 2021.

Дивися повний текст Найкращі з найкращих на фінансовому ринку — FinAwards-2021 (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93881
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:48

мені важко сказати по яких якостях оцінювали жюрі роботу банків,но один з банків,який дуже себе рекламує,й свої послуги хоче навязати,в ньому в їхньому банку на це немає відповіді,предлагають рішати по телефону,й ніхто не не відповідає на дзвінки,послуга онлайн зірвалася,бо оплата дуже складна у них,водиш код регістраціїпотім платиш через картку,потім тобі треба ввести код від того кому платиш.ти не вкладаєшся в ліміт по часу,й платежка зривається,шукаєш де твої гроші,й всюди ти виноватий,не буду в цей час трумфу називати,надіюсь,прочитавши ,представники цього банку виправлять це
tolja3334
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 17.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відкриття ринку землі: Шмигаль прогнозує зростання ціни...
R2 » Вів 25 тра, 2021 16:44
1 338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 16:44
livs375
Ще одна компанія пішла з ринку смартфонів
R2 » Сер 12 тра, 2021 18:39
2 362
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 19:31
nighthawk5
Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в...
R2 » Вів 20 кві, 2021 21:22
2 330
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 09:09
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32661)
28.05.2021 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.