В столичному Regent Hill відбулася церемонія нагородження FinAwards 2021.
Дивися повний текст Найкращі з найкращих на фінансовому ринку — FinAwards-2021 (фото).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:48
Найкращі з найкращих на фінансовому ринку —...
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Дивися повний текст Найкращі з найкращих на фінансовому ринку — FinAwards-2021 (фото).
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:48
мені важко сказати по яких якостях оцінювали жюрі роботу банків,но один з банків,який дуже себе рекламує,й свої послуги хоче навязати,в ньому в їхньому банку на це немає відповіді,предлагають рішати по телефону,й ніхто не не відповідає на дзвінки,послуга онлайн зірвалася,бо оплата дуже складна у них,водиш код регістраціїпотім платиш через картку,потім тобі треба ввести код від того кому платиш.ти не вкладаєшся в ліміт по часу,й платежка зривається,шукаєш де твої гроші,й всюди ти виноватий,не буду в цей час трумфу називати,надіюсь,прочитавши ,представники цього банку виправлять це
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