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Чи варто інвестувати у валютні
депозити - порада експерта

Чи варто інвестувати у валютні депозити - порада експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:25

Чи варто інвестувати у валютні депозити - порада експерта

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Андрій Масло, засновник Investstudio.

Дивися повний текст Чи варто інвестувати у валютні депозити - порада експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:25

То що робити з грошима бідному селянину?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:29

  Investor_K написав:То що робити з грошима бідному селянину?

поменять на гривну и нести в форекс :mrgreen:
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 21:09

  Investor_K написав:То що робити з грошима бідному селянину?

Как говорит этот же эксперт в предыдущей статье: вкладывать под 15% в долларах и накапливать миллион :P
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:23

На самом деле сегодня при нынешних технологиях любой финансовый инструмент находится на расстоянии одного клика. Даже бедному селянину доступны сейчас все ОВГЗ, Interactive Brokers, Binance и тому подобные.
Понятное дело, что комиссии на малых объёмах будут существенные, но никто вам не мешает заходить в любой из этих инструментов с малыми суммами. Даже со 100 долларами.
vizyonok
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:20

"на правах рекламы" добавить забыли..
plugatyrev
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