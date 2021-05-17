Про це розповів Андрій Масло, засновник Investstudio.
Дивися повний текст Чи варто інвестувати у валютні депозити - порада експерта.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 12:25
Чи варто інвестувати у валютні депозити - порада експерта
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Дивися повний текст Чи варто інвестувати у валютні депозити - порада експерта.
Додано: Пон 31 тра, 2021 12:29
Додано: Пон 31 тра, 2021 21:09
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:23
На самом деле сегодня при нынешних технологиях любой финансовый инструмент находится на расстоянии одного клика. Даже бедному селянину доступны сейчас все ОВГЗ, Interactive Brokers, Binance и тому подобные.
Понятное дело, что комиссии на малых объёмах будут существенные, но никто вам не мешает заходить в любой из этих инструментов с малыми суммами. Даже со 100 долларами.
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